الدوري السويسري (28): بازل يستقبل يونج بويز

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، حيث يلتقي جراسهوبرز مع سيون الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبازل مع يونج بويز الساعة 18:30، ولوغانو مع وينترثور بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (28)

سيرفيت × يافردون 2-3

سانت جالين × لوزان 0-2

زيوريخ × لوزيرن 3-2

ترتيب فرق المقدمة

1- سيرفيت: 48 نقطة

2- بازل: 46 نقطة

3- لوزيرن: 44 نقطة

4- لوغانو: 42 نقطة

5- زيوريخ: 42 نقطة