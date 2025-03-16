نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (28): بازل يستقبل يونج بويز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، حيث يلتقي جراسهوبرز مع سيون الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبازل مع يونج بويز الساعة 18:30، ولوغانو مع وينترثور بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (28)
سيرفيت × يافردون 2-3
سانت جالين × لوزان 0-2
زيوريخ × لوزيرن 3-2
ترتيب فرق المقدمة
1- سيرفيت: 48 نقطة
2- بازل: 46 نقطة
3- لوزيرن: 44 نقطة
4- لوغانو: 42 نقطة
5- زيوريخ: 42 نقطة