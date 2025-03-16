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الدوري السويسري (28): بازل يستقبل يونج بويز

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الدوري السويسري (28): بازل يستقبل يونج بويز

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، حيث يلتقي جراسهوبرز مع سيون الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبازل مع يونج بويز الساعة 18:30، ولوغانو مع وينترثور بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (28)
سيرفيت × يافردون 2-3
سانت جالين × لوزان 0-2
زيوريخ × لوزيرن 3-2

ترتيب فرق المقدمة
1- سيرفيت: 48 نقطة
2- بازل: 46 نقطة
3- لوزيرن: 44 نقطة
4- لوغانو: 42 نقطة
5- زيوريخ: 42 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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