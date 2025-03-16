جيسوس: لكل مباراة تفاصيلها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 05:53 صباحاً - أعرب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، عن سروره بالفوز على ه التعاون 2-0 في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال جيسوس بعد المباراة: كانت مباراة صعبة، التعاون يملك لاعبين مميزين، ولديه خط وسط جيد جداً ومنظم.. لكننا استطعنا الحد من خطورتهم… سعيد بصبر اللاعبين وأدائهم المتميز، خاصة أننا حققنا الفوز بشباك نظيفة، وهو أمر إيجابي.

وحول تخليه عن أسلوب الضغط على الخصم، في مباراة اليوم، قال جيسوس: كل مواجهة لها تفاصيلها، ونحتاج للتأقلم على بعض طرق اللعب… اليوم لم نضغط على المنافس، خاصة في الشوط الثاني، حيث كان هدفنا التحكم في المباراة.. عندما يكون لديك لاعب مثل ميتروفيتش، يختلف الأمر.. كل مباراة لها قصة مختلفة.

ورفع الهلال رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط على الاتحاد، متصدر الترتيب، فيما بقي رصيد التعاون 34 نقطة في المركز الثامن.