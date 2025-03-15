الدوري الفرنسي (26): لانس يواجه رين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، حيث يلعب نانت مع ليل الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأنجيه مع موناكو الساعة 21:00، ولانس مع رين الساعة 23:05.

وتختتم مباريات هذه المرحلة غداً، الأحد، فيلتقي ليون مع لوهافر الساعة 17:00، ومونبلييه مع سانت إيتيان الساعة 19:15، وبنفس التوقيت يلعب ستراسبورغ مع تولوز، وستاد بريست مع ستاد ريمس، فيما يلتقي باريس سان جيرمان مع مارسيليا الساعة 22:45.

أمس، تعادل نيس وأوكسير 1-1 في افتتاح مباريات هذه الجولة…

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 65 نقطة

2- مارسيليا: 49 نقطة

3- نيس: 47 نقطة

4- موناكو: 44 نقطة

5- ليل: 44 نقطة