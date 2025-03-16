نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (26): شتوتغارت يستضيف ليفركوزن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، حيث يلعب بوخوم مع آينتراخت فرانكفورت الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وهايدنهايم مع هولشتاين كيل الساعة 19:30، وشتوتغارت مع باير ليفركوزن الساعة 21:30.
النتائج المسجلة في الجولة (26)
سانت باولي × هوفنهايم 1-0
فيردربريمن × بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4
ماينز × فرايبورغ 2-2
يونيون برلين × بايرن ميونيخ 1-1
أوجسبورغ × فولفسبورغ 1-0
لايبزيج × بوروسيا دورتموند 2-0
ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 62 نقطة
2- باير ليفركوزن: 53 نقطة
3- ماينز: 45 نقطة
4- آينتراخت فرانكفورت: 42 نقطة
5- لايبزيج: 42 نقطة
6- فرايبورغ: 42 نقطة