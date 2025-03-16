الدوري الألماني (26): شتوتغارت يستضيف ليفركوزن

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، حيث يلعب بوخوم مع آينتراخت فرانكفورت الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وهايدنهايم مع هولشتاين كيل الساعة 19:30، وشتوتغارت مع باير ليفركوزن الساعة 21:30.

النتائج المسجلة في الجولة (26)

سانت باولي × هوفنهايم 1-0

فيردربريمن × بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4

ماينز × فرايبورغ 2-2

يونيون برلين × بايرن ميونيخ 1-1

أوجسبورغ × فولفسبورغ 1-0

لايبزيج × بوروسيا دورتموند 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 62 نقطة

2- باير ليفركوزن: 53 نقطة

3- ماينز: 45 نقطة

4- آينتراخت فرانكفورت: 42 نقطة

5- لايبزيج: 42 نقطة

6- فرايبورغ: 42 نقطة