الدوري الأرجنتيني (10): بوكا جونيورز يستقبل خوستيكا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف فجر غد الإثنين، مباريات الجولة العاشرة في المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلعب إنديبندينتي مع راسينغ كلوب الساعة 22:00 مساء اليوم، وعند الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة من فجر الغد يلتقي بوكا جونيورز مع ديفينسا خوستيكا، وبيلجرانو مع باراكاس سنترال الساعة 03:00،

وتستكمل مباريات المجموعة الأولى فجر الثلاثاء، الساعة 01:00 بلقاء يونيون سانتا في وبانفيلد.

أرجنتينيوس × ألدوسيفي 0-2

إستوديانتس لابلاتا × نيولز أولد بويز 1-1

هوراكان × إنديبندينتي ريفاديفا 2-0

ترتيب فرق المقدمة في المجموعة الأولى

1- تيغري: 21 نقطة

2- أرجنتينيوس: 21 نقطة

3- بوكا جونيورز: 20 نقطة

4- إستوديانتس لابلاتا: 19 نقطة

5- هوراكان: 18 نقطة

وفي المجموعة الثانية، ولحساب الجولة ذاتها، يلتقي فجر الإثنين، الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة لانوس مع إنيستتوتو…

وتستكمل مباريات هذه الجولة في المجموعة الثانية فجر الثلاثاء القادم، حيث يلتقي الساعة 03:15 بتوقيت مكة المكرمة مارتين دي سان خوان مع بلاتينسي، وأتلتيكو توكومان مع فيليز سارسفيلد.

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية

غودوي كروز × سان لورينزو 0-0

روزاريو سنترال × جيمناسيا لابلاتا 2-1

سارمينتو × تاليريس كوردوبا 0-0

ترتيب فرق المقدمة في المجموعة الثانية

1- روزاريو سنترال: 21 نقطة

2- إنديبندينتي: 20 نقطة

3- ريفر بليت: 19 نقطة

4- سان لورينزو: 18 نقطة

5- ديبرتيفو ريسترا: 13 نقطة