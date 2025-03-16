نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأرجنتيني (10): بوكا جونيورز يستقبل خوستيكا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف فجر غد الإثنين، مباريات الجولة العاشرة في المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلعب إنديبندينتي مع راسينغ كلوب الساعة 22:00 مساء اليوم، وعند الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة من فجر الغد يلتقي بوكا جونيورز مع ديفينسا خوستيكا، وبيلجرانو مع باراكاس سنترال الساعة 03:00،
وتستكمل مباريات المجموعة الأولى فجر الثلاثاء، الساعة 01:00 بلقاء يونيون سانتا في وبانفيلد.
أرجنتينيوس × ألدوسيفي 0-2
إستوديانتس لابلاتا × نيولز أولد بويز 1-1
هوراكان × إنديبندينتي ريفاديفا 2-0
ترتيب فرق المقدمة في المجموعة الأولى
1- تيغري: 21 نقطة
2- أرجنتينيوس: 21 نقطة
3- بوكا جونيورز: 20 نقطة
4- إستوديانتس لابلاتا: 19 نقطة
5- هوراكان: 18 نقطة
وفي المجموعة الثانية، ولحساب الجولة ذاتها، يلتقي فجر الإثنين، الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة لانوس مع إنيستتوتو…
وتستكمل مباريات هذه الجولة في المجموعة الثانية فجر الثلاثاء القادم، حيث يلتقي الساعة 03:15 بتوقيت مكة المكرمة مارتين دي سان خوان مع بلاتينسي، وأتلتيكو توكومان مع فيليز سارسفيلد.
النتائج المسجلة في المجموعة الثانية
غودوي كروز × سان لورينزو 0-0
روزاريو سنترال × جيمناسيا لابلاتا 2-1
سارمينتو × تاليريس كوردوبا 0-0
ترتيب فرق المقدمة في المجموعة الثانية
1- روزاريو سنترال: 21 نقطة
2- إنديبندينتي: 20 نقطة
3- ريفر بليت: 19 نقطة
4- سان لورينزو: 18 نقطة
5- ديبرتيفو ريسترا: 13 نقطة