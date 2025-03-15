نيمار يعلق على قرار استبعاده من المنتخب البرازيلي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 10:52 صباحاً - علق النجم البرازيلي، نيمار جونيور، نجم سانتوس، على قرار استبعاده من قائمة منتخب بلاده لفترة التوقف الدولي المقبلة.

وأعلن دوريفال جونيور مدرب المنتخب البرازيلي، أمس الجمعة، استبعاد نيمار من قائمة مواجهتي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات المونديال بسبب الإصابة.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي: “حظينا بمحادثات طويلة ويعرف الجميع مدى رغبتي في العودة”.

وأضاف: “لكننا توصلنا لاتفاق، حيث قرر الجهاز الفني للمنتخب عدم المخاطرة بي، بهدف تجهيزي بشكل أفضل للتعافي من الإصابة بالكامل”.

وأتم: “كان يبدو أن العودة قريبة جداً، لكن للأسف لن أتمكن من ارتداء أثقل قميص في هذا العالم في الوقت الحالي”.