نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: 8 شركات هندية تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 06:14 مساءً - كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اللقاء مع قناة Wion الهندية، أن 8 شركات هندية تخطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتجميع الحافلات والصناعة خلال عام 2025.

وأعرب الوزير عن تطلعه لمضاعفة معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بدور الاستثمارات الهندية الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.

توقعات بارتفاع الاستثمارات الهندية إلى 5 مليارات دولار خلال 2025

ونوه «الخطيب» إلى أن هناك توقعات بارتفاع الاستثمارات الهندية في مصر إلى 5 مليارات دولار خلال عام 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين الهنود في السوق المصري.

وأشار الوزير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الهندية، خاصة في مشاريع الهيدروجين الأخضر.

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وأعرب «الخطيب» عن ترحيبه بتعاون الشركات الهندية في مجالات الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى تجربة شركة Sterling & Wilson في تسليم 250 ميجاوات من القدرات الشمسية في مصر.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز وتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات الهندية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع.

وأشاد «الخطيب» بالتجربة الهندية في مجال تكنولوجيا المعلومات، معربًا عن تطلع مصر للاستفادة من هذه الخبرات لتعزيز القطاع التكنولوجي المصري.

ولفت الوزير إلى أهمية التعاون بين مصر والهند في مجال الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن الهند تُعتبر من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال؛ مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك.

ونوه «الخطيب» إلى أن الوزارة تنفذ العديد من الإجراءات التي تسهم في تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل عمليات التخليص الجمركي لتعزيز ثقة المستثمرين.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، مؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.

وأكد «الخطيب» أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع الهند في إطار عضوية مصر في بنك التنمية لدول البريكس، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشاد الوزير بالدور الذي تلعبه الشركات الهندية في دعم الاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل.