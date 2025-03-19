التموين وحماية المنافسة يبحثان تعزيز الرقابة على الأسواق

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 06:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية دور جهاز حماية المنافسة في دعم جهود الوزارة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.

وأشار الوزير خلال لقائه مع ادكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز، إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات التي تضمن استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح أنه تم استعراض آليات التنسيق بين الوزارة والجهاز لضمان تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

كما تمت مناقشة سبل تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين ودعم بيئة تجارية عادلة تشجع على الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.

من جانبه، أشار الدكتور محمود ممتاز، إلى أن جهاز حماية المنافسة مستمر في متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي ممارسات احتكارية تؤثر على المنافسة العادلة، بما يحقق بيئة اقتصادية مستقرة تحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار.