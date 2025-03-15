الدوري الروسي (21): لوكوموتيف يواجه دينامو موسكو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 08:48 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُنجر اليوم وغداً، مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الروسي بكرة القدم، فيلعب اليوم السبت، الساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة أورنبورغ مع فاكيل، ويلتقي خيمكي مع أخمات غروزني الساعة 14:30، وأف كي ماخاتشكالا مع كريليا سوفيتوف سامارا الساعة 17:00، ولوكوموتيف موسكو مع دينامو موسكو الساعة 19:30.

وتستكمل مباريات هذه الجولة، غداً الأحد، فيلعب آكرون تولياتي مع سيسكا موسكو الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، وروبين كازان مع نيجني نوفغورود الساعة 15:15، وروستوف مع كراسنودار الساعة 17:00، وسبارتاك موسكو مع زينيت سانت بطرسبرغ الساعة 19:45.

ترتيب فرق المقدمة

1- زينيت سانت بطرسبرغ: 43 نقطة

2- كراسنودار: 43 نقطة

3- سبارتاك موسكو: 40 نقطة

4- دينامو موسكو: 39 نقطة

5- لوكوموتيف موسكو: 37 نقطة