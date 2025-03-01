حادث يوقف “العتاولة 2”: أحمد السقا في المستشفى!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 10:53 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تعرض الفنان أحمد السقا لحادث سير مفاجئ أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل “العتاولة 2″، الذي يُعد أحد أبرز أعمال الدراما الرمضانية لعام 2025. ونُقل السقا على إثر الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث حرص فريق العمل على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية.

ومن جهتها، بادرت إدارة المسلسل بتهدئة جمهور الفنان عبر نشر صور له من داخل المستشفى أثناء تلقيه العلاج، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام”. وعلقت على الصور بعبارات مثل: “سلامتك يا غالي”، “ألف سلامة عليك يا غالي”، بالإضافة إلى تعليق آخر على صورة مختلفة بعبارة “الجدع”، مما يعكس مدى قلق المحيطين به ومحبيه على صحته.

ويشارك في بطولة مسلسل “العتاولة 2” مجموعة من نجوم الفن العربي، منهم طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، زينة، هدى الإتربي، نسرين أمين، مي القاضي، وثراء جبيل. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف مصطفى جمال هاشم، ويستكمل أحداث الجزء الأول من العمل، حيث يتناول الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع إضافة شخصيات جديدة تزيد من حدة التشويق والدراما، مع الحفاظ على الطابع الكوميدي الذي لاقى استحسان الجمهور في الجزء الأول.

يُذكر أن الحادث أثار قلقًا كبيرًا بين محبي الفنان، الذين عبروا عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل والعودة إلى العمل قريبًا.