آرني سلوت: علينا الفوز بكل مباراة حتى نهاية الموسم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 12:55 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن مواجهة توتنهام، غداً الخميس، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بتفوق السبيرز بهدف نظيف.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: “ألكسندر أرنولد سيغيب عن مباراة توتنهام. وسنرى ما إذا كان متاحاً للعب أمام بلايموث أرجايل في كأس إنكلترا يوم الأحد”.

وأضاف: “إنه يتدرب حالياً مع مدرب إعادة التأهيل، وسيدخل التدريبات الجماعية قريباً”.

وأكمل: “من سيحرس المرمى أمام توتنهام؟ لقد حسمت قراري، أليسون وكيليهر لا يعرفان القرار بعد. سأخبرهما بعد المؤتمر الصحفي”.

وشدد: “لا أعتقد أني بحاجة لتجهيز اللاعبين بطريقة مختلفة لمباراة الإياب ضد توتنهام عن أي مباراة. بالنسبة لي من الآن وحتى نهاية الموسم فكل مباراة يلعبها ليفربول يجب أن نفوز بها. علينا الفوز بكل مباراة”.

وتابع: “عدم ضم أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات؟ لا يوجد العديد من المدربين الذين يملكون فريقاً جيداً مثلي. لدينا فريق جيد جداً وإذا نظرت إلى جدول الدوري، فقد أظهر اللاعبون أن الثقة التي وضعناها فيهم كانت صحيحة”.

وأتم: “ليس لدينا الكثير من الإصابات طويلة الأمد، لذلك لا يوجد سبب لإضافة لاعبين جدد للفريق ما لم تكن هناك فرصة في السوق، نحن سعداء بالفريق الذي نملكه”.