فيتامين د: لماذا يعتبر “فيتامين الشمس” مهمًا لصحتك؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:56 صباحاً - ما هو فيتامين د وكيف نحصل عليه؟

يُعرف فيتامين د بفيتامين الشمس لأنه يُنتَج في الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس فوق البنفسجية. تلعب الشمس دورًا مركزيًا في إنتاج هذا الفيتامين، لكن يمكن الحصول عليه أيضًا من مصادر غذائية مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض والحليب المدعم. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر مكملات فيتامين د للأشخاص الذين يجدون صعوبة في التعرض الكافي للشمس.

وظائف فيتامين د في الجسم

يقوم فيتامين د بدور رئيسي في تعزيز الصحة العامة من خلال الوظائف التالية:

تعزيز صحة العظام: يساعد في تعزيز امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الأمعاء، مما يدعم قوة وصحة العظام والأسنان ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

يساعد في تعزيز امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الأمعاء، مما يدعم قوة وصحة العظام والأسنان ويقلل من خطر الإصابة بالكسور. تحسين الوظائف المناعية: يساهم في دعم الجهاز المناعي ويساعد الجسم في مكافحة الالتهابات والأمراض.

يساهم في دعم الجهاز المناعي ويساعد الجسم في مكافحة الالتهابات والأمراض. تنظيم مستويات الإنسولين: يلعب دورًا في تعديل مستويات الإنسولين وتحسين وظائف البنكرياس، مما قد يكون مهماً في الوقاية من مرض السكري.

فوائد فيتامين د للصحة العقلية

ظهرت دراسات تشير إلى أن فيتامين د يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العقلية. فقد ارتبطت مستويات منخفضة منه بزيادة خطر الاكتئاب والقلق. من خلال دوره في تعديل المزاج والتنظيم العصبي، يمكن أن يكون الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د جزءًا من استراتيجية إدارة الصحة العقلية.

مخاطر نقص فيتامين د

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك:

لين العظام: يمكن أن يسبب نقص الفيتامين ضعف العظام وزيادة هشاشتها، خاصة عند الأطفال وكبار السن.

يمكن أن يسبب نقص الفيتامين ضعف العظام وزيادة هشاشتها، خاصة عند الأطفال وكبار السن. زيادة خطر الأمراض المزمنة: يرتبط نقص فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.

يرتبط نقص فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان. مشكلات المناعة: ضعف الاستجابة المناعية مما يزيد من خطر العدوى.

كيفية المحافظة على مستويات كافية من فيتامين د

لضمان مستويات كافية من فيتامين د، يُنصح بالتعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم لمدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة عدة مرات في الأسبوع، تبعًا لنوع البشرة والموقع الجغرافي. في الوقت نفسه، يجب أن تشمل النظام الغذائي مصادر غنية بفيتامين د، وإذا لزم الأمر، يُستحسن استشارة طبيب للحصول على مكملات الفيتامين بشكل مناسب.

في الختام، يعتبر فيتامين د من العناصر الأساسية في دعم الصحة الجسدية والعقلية. لذا، من المهم ضمان الحصول على كمية كافية منه للحفاظ على صحة عامة جيدة.