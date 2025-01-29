مينوركا: جوهرة إسبانيا المخفية لعشاق الطبيعة والهواء النقي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 02:53 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

هل تبحث عن وجهة سياحية تجمع بين جمال الطبيعة وسحر التاريخ وهدوء الأجواء؟ إذاً، جزيرة مينوركا الإسبانية هي خيارك الأمثل. هذه الجزيرة الساحرة، التي تقع في البحر الأبيض المتوسط، تعد ملاذًا لعشاق الطبيعة والهواء النقي، حيث تتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة وشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الفيروزية الصافية.

تتميز مينوركا عن غيرها من الوجهات السياحية في إسبانيا بالعديد من المزايا، منها:

طبيعة بكر: حافظت مينوركا على طبيعتها البكر وجمالها الطبيعي، حيث يمكنك الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة في المسارات المخصصة للمشي لمسافات طويلة واستكشاف الكهوف والمنحدرات الصخرية.

شواطئ خلابة: تضم مينوركا أكثر من 100 شاطئ، تتنوع بين الشواطئ الرملية البيضاء الهادئة والخلجان الصغيرة المنعزلة.

هواء نقي: تتميز مينوركا بجوها النقي وهواءها العليل، حيث يمكنك الاستمتاع بالاسترخاء والتنفس بعيدًا عن ضوضاء المدن وتلوثها.

تاريخ عريق: تتمتع مينوركا بتاريخ عريق يعود إلى آلاف السنين، حيث يمكنك زيارة العديد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية التي تشهد على حضارات مختلفة مرت على الجزيرة.

هدوء وأجواء مريحة: تتميز مينوركا بأجوائها الهادئة والمريحة، حيث يمكنك الاستمتاع بالاسترخاء والاستجمام بعيدًا عن صخب الحياة وضغوطها.