دوري نجوم العراق (20)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 03:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، السبت، مباريات الجولة العشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

نوروز × الزوراء 1-1

الحدود × الميناء 3-2

الكرمة × القوة الجوية 2-1

كربلاء × نفط ميسان 1-3

الكرخ × نفط البصرة 1-0

الشرطة × الكهرباء 2-0

الطلبة × ديالى 0-0

النفط × النجف 0-0

القاسم × دهوك 2-1

أربيل × زاخو 0-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)

1- زاخو: 39 نقطة

2- الشرطة: 38 نقطة

3- الزوراء: 37 نقطة

4- دهوك: 34 نقطة

5- الطلبة: 34 نقطة

6- القوة الجوية: 34 نقطة