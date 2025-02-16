نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (20)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 03:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، السبت، مباريات الجولة العشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
نوروز × الزوراء 1-1
الحدود × الميناء 3-2
الكرمة × القوة الجوية 2-1
كربلاء × نفط ميسان 1-3
الكرخ × نفط البصرة 1-0
الشرطة × الكهرباء 2-0
الطلبة × ديالى 0-0
النفط × النجف 0-0
القاسم × دهوك 2-1
أربيل × زاخو 0-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)
1- زاخو: 39 نقطة
2- الشرطة: 38 نقطة
3- الزوراء: 37 نقطة
4- دهوك: 34 نقطة
5- الطلبة: 34 نقطة
6- القوة الجوية: 34 نقطة