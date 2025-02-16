نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (15)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 03:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، السبت، مباريات المرحلة الخامسة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
السالمية × خيطان 1-0
العربي × الكويت 0-0
اليرموك × النصر 0-4
التضامن × القادسية 0-3
كاظمة × الفحيحيل 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (15)
1- الكويت: 40 نقطة
2- العربي: 38 نقطة
3- القادسية: 29 نقطة
4- السالمية: 27 نقطة
5- الفحيحيل: 22 نقطة