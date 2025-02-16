دوري زين الكويتي (15)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 03:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، السبت، مباريات المرحلة الخامسة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

السالمية × خيطان 1-0

العربي × الكويت 0-0

اليرموك × النصر 0-4

التضامن × القادسية 0-3

كاظمة × الفحيحيل 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (15)

1- الكويت: 40 نقطة

2- العربي: 38 نقطة

3- القادسية: 29 نقطة

4- السالمية: 27 نقطة

5- الفحيحيل: 22 نقطة