نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 02:54 صباحاً - شدد كريم بنزيما الخناق على كريستيانو رونالدو في سباق هدافي دوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة العشرين منه…
1- كريستيانو رونالدو (النصر): 16 هدفاً
2- كريم بنزيما (الاتحاد): 15 هدفاً
3- ماركوس ليوناردو (الهلال): 13 هدفاً
4- جوليان كينونيس (القادسية): 13 هدفاً
5- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 12 هدفاً
6- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً
7- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً
8- موسى بارو (التعاون): 10 أهداف
9- إيفان توني (الأهلي): 10 أهداف
10- بيير-إيميريك أوباميانغ (القادسية): 10 أهداف
11- ميزياني ماوليدا (الخلود): 10 أهداف