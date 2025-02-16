دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20)

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 02:54 صباحاً - شدد كريم بنزيما الخناق على كريستيانو رونالدو في سباق هدافي دوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة العشرين منه…

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 16 هدفاً

2- كريم بنزيما (الاتحاد): 15 هدفاً

3- ماركوس ليوناردو (الهلال): 13 هدفاً

4- جوليان كينونيس (القادسية): 13 هدفاً

5- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 12 هدفاً

6- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً

7- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً

8- موسى بارو (التعاون): 10 أهداف

9- إيفان توني (الأهلي): 10 أهداف

10- بيير-إيميريك أوباميانغ (القادسية): 10 أهداف

11- ميزياني ماوليدا (الخلود): 10 أهداف