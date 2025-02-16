اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20)

0 نشر
0 تبليغ

دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20)

نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 02:54 صباحاً - شدد كريم بنزيما الخناق على كريستيانو رونالدو في سباق هدافي دوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة العشرين منه…

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 16 هدفاً
2- كريم بنزيما (الاتحاد): 15 هدفاً
3- ماركوس ليوناردو (الهلال): 13 هدفاً
4- جوليان كينونيس (القادسية): 13 هدفاً
5- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 12 هدفاً
6- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً
7- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً
8- موسى بارو (التعاون): 10 أهداف
9- إيفان توني (): 10 أهداف
10- بيير-إيميريك أوباميانغ (القادسية): 10 أهداف
11- ميزياني ماوليدا (الخلود): 10 أهداف

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا