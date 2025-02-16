نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (15) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 05:00 صباحاً - يتنافس فيتور دا سيلفا فييرا،لاعب الفحيحيل، ويوسف ناصر السلمان لاعب الكويت على صدارة ترتيب هدافي دوري زين الكويتي، مع نهاية منافسات الجولة الخامسة عشرة منه..
1- فيتور دا سيلفا فييرا (الفحيحيل): 13 هدفاً
2- يوسف ناصر السلمان (الكويت): 12 هدفاً
3- محمد جاسم مرهون (الكويت): 9 أهداف
4- بيراهيم جاي (التضامن): 9 أهداف
5- ألكيس ليما (السالمية): 8 أهداف
6- حمزة خابا (العربي): 8 أهداف
7- إسماعيل خافي (القادسية): 7 أهداف
8- محمد صالح صولة (القادسية): 7 أهداف