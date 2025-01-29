أحمد العوضي في “فهد البطل”: هل يكرر نجاح “البطل الشعبي”؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 02:53 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

يستعد الفنان المصري أحمد العوضي لخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل عنوان “فهد البطل”. ويواصل العوضي في هذا المسلسل رهانه على دراما “البطل الشعبي” التي حققت له نجاحًا كبيرًا في أعمال سابقة مثل “ضرب نار” و”حق عرب”.

تدور قصة المسلسل حول شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يعمل في مصنع للرخام ويواجه العديد من التحديات والمؤامرات. ويتعرض فهد للظلم من قبل شخصيات نافذة، ولكنه يقرر الانتقام واستعادة حقه.

وكما هو معتاد في أعمال العوضي، يتضمن المسلسل خطًا رومانسيًا يجمع بين فهد وفتاة بسيطة من نفس طبقته الاجتماعية، بالإضافة إلى وجود شخصية نسائية ثرية تحاول التقرب منه.

على الرغم من أن قصة المسلسل تبدو جذابة، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه “فهد البطل”.

تكرار النمط: يخشى البعض من أن يكون المسلسل مجرد تكرار لأعمال العوضي السابقة، حيث يقدم نفس الشخصية ونفس التفاصيل المعتادة.

التقدم في السن: يقترب العوضي من الأربعين من عمره، وقد لا يكون مقنعًا في دور “الشاب المكافح في مقتبل العمر”.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين البارزين، منهم أحمد عبد العزيز، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، عايدة رياض، وحجاج عبد العظيم.

يبقى السؤال: هل ينجح أحمد العوضي في تحقيق النجاح من خلال مسلسل “فهد البطل”؟ الإجابة على هذا السؤال ستتضح مع عرض المسلسل في رمضان 2025