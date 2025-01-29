هانزي فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتالانتا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 02:53 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة أتالانتا، مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 18 نقطة وحسم تأهله للدور ثمن النهائي بشكل مباشر، فيما يتواجد أتالانتا في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وجاءت قائمة النادي الكتالوني كاملة على النحو الآتي:

كوبارسي، بالدي، رونالد أراوخو، جافي، فيران توريس، بيدري، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينيا، إيناكي بينيا، بابلو توري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، باو فيكتور، لامين يامال، دي يونج، كوندي، إريك جارسيا، تشيزني، كوهين، هيكتور فورت، جيرارد مارتن.