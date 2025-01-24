بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 11:56 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يراقب مدافع ليفربول، إبراهيما كوناتي، تمهيداً لضمه خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكره موقع “CaughtOffside”، فإن ريال مدريد يرى في المدافع الفرنسي خياراً جيداً لتدعيم الخط الدفاعي.

ويرتبط كوناتي بعقد مع الريدز ينتهي، صيف 2026، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي بشأن التجديد، إلا أن اللاعب صرح مؤخراً بأن المفاوضات قائمة بين الطرفين، وأن الاتفاق بات قريباً.

خلال الموسم الحالي، شارك كوناتي في 20 مباراة ضمن مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوربا، سجل خلالها هدفين.