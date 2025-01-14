اخبار الخليج / اخبار الإمارات

كأس إسبانيا: فالنسيا في ضيافة أورينسي

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر كأس إسبانيا: فالنسيا في ضيافة أورينسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الثلاثاء، مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس إسبانيا بكرة القدم، بلقاء أورينسي وفالنسيا الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتُستأنف غداً، الأربعاء، مباريات هذا الدور، حيث يلعب ألميريا مع ليجانيس الساعة 21:30، وبونتيفيدرا مع خيتافي بنفس التوقيت، وبرشلونة مع ريال بيتيس الساعة 23:00، وإلتشي مع أتلتيكو مدريد الساعة 23:30.

وتستكمل مباريات هذا الدور يوم الخميس، حيث يلعب أتلتيك بلباو مع أوساسونا الساعة 21:30، وريال سوسيداد مع رايو فاليكانو بنفس التوقيت، وريال مدريد مع سيلتافيغو الساعة 23:30.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا