كأس إسبانيا: فالنسيا في ضيافة أورينسي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الثلاثاء، مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس إسبانيا بكرة القدم، بلقاء أورينسي وفالنسيا الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتُستأنف غداً، الأربعاء، مباريات هذا الدور، حيث يلعب ألميريا مع ليجانيس الساعة 21:30، وبونتيفيدرا مع خيتافي بنفس التوقيت، وبرشلونة مع ريال بيتيس الساعة 23:00، وإلتشي مع أتلتيكو مدريد الساعة 23:30.

وتستكمل مباريات هذا الدور يوم الخميس، حيث يلعب أتلتيك بلباو مع أوساسونا الساعة 21:30، وريال سوسيداد مع رايو فاليكانو بنفس التوقيت، وريال مدريد مع سيلتافيغو الساعة 23:30.