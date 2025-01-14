نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يطرد عناصر تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" من داخل أراضيه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات الحدود العراقية إخراج عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالقوة، كانوا يتواجدون في مخفر داخل الأراضي العراقية.

ونشرت وزارة الداخلية العراقية إيضاحا صادرا عن قيادة قوات الحدود جاء فيه :"تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود توتر على الحدود العراقية مع الجانب السوري".

وأوضحت أن "قيادة قوات الحدود العراقية عملت على إخراج عناصر من قوات سوريا الديمقراطية الذين كانوا يتواجدون في نقطة داخل الأراضي العراقية ضمن قاطع الفوج الثاني لواء الحدود السابع عشر".

وأضافت أن "هذا الإجراء يأتي من قبل قوات الحدود العراقية لإكمال نصب الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري والذي يقوم به الجهد الهندسي التابع للقيادة".

وأكدت قيادة قوات الحدود العراقية أن أمن الحدود في أعلى مستوياته، داعية إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الاخبار من مصادرها الرسمية حصرًا وعدم ذكر معلومات غير دقيقة من بينها ما تم تداوله مؤخرا عن وجود توتر في الشريط الحدودي العراقي السوري".

وكانت قوات حرس الحدود العراقية طردت مجموعة من قوات قسد إلى الداخل السوري بعد أن كانت تسيطر على مخفر حدودي كانت قد أنشأته داخل حدود العراق.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات حرس الحدود العراقية استعادت مخفر زاكروس العراقي المحاذي لناحية اليعربية السورية بالقوة بعد أن رفض مسلحو قوات قسد الانسحاب منه ما استدعى تدخل القوات العراقية وسحب أسلحة عناصر قسد وطردهم من المخفر واستكمال بناءِ الجدار الحدودي. وطبقا للمصادر ذاتها فإن قوات حرس الحدود وجهت بلاغات عدة لقوات قسد من أجل إخلاء المخفر والابتعاد إلى عمق الأراضي السورية غير أن هذه القوات رفضت الانسحاب ما استدعى تدخل القوات العراقية وطردها بالقوة