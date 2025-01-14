أسباب حدوث جلطات الدم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 06:56 صباحاً - ما هي جلطات الدم وكيفية حدوثها؟

جلطات الدم هي حالة طبية تحدث عندما يتجلط الدم ويتحول من حالته السائلة إلى حالة أشبه بالهلام. يمكن أن تكون هذه الجلطات ضارة خاصة إذا تشكلت داخل الأوردة أو الشرايين حيث من الممكن أن تعوق تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية مثل القلب والرئتين والدماغ، مما يتسبب في مشكلات صحية خطيرة.

أسباب جلطات الدم

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تكون جلطات الدم، ومن المهم فهمها من أجل الوقاية والتعامل مع هذه المشكلة. إليك بعض الأسباب الأكثر شيوعاً:

استجابة الجسم للإصابات: عند حدوث إصابة أو جرح، يقوم الجسم برد فعل طبيعي بتكوين جلطة دموية لمنع النزيف المفرط. لكن في بعض الأحيان، قد تتكون الجلطات دون وجود جرح ظاهر.

عند حدوث إصابة أو جرح، يقوم الجسم برد فعل طبيعي بتكوين جلطة دموية لمنع النزيف المفرط. لكن في بعض الأحيان، قد تتكون الجلطات دون وجود جرح ظاهر. الجلوس أو الوقوف الطويل: قلة الحركة قد تؤدي إلى اضطرابات في تدفق الدم، مما يزيد من احتمال تكوّن الجلطات في الأطراف السفلى، خاصة عند الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة مثل المسافرين أو الذين يعملون بوظائف مكتبية.

قلة الحركة قد تؤدي إلى اضطرابات في تدفق الدم، مما يزيد من احتمال تكوّن الجلطات في الأطراف السفلى، خاصة عند الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة مثل المسافرين أو الذين يعملون بوظائف مكتبية. اضطرابات تجلط الدم الوراثية: هناك بعض الحالات الوراثية التي تؤثر على كيفية تجلط الدم، مما يزيد من خطر تكوين الجلطات.

هناك بعض الحالات الوراثية التي تؤثر على كيفية تجلط الدم، مما يزيد من خطر تكوين الجلطات. التدخين: يُعتبر التدخين من العوامل التي تؤثر سلباً على الدورة الدموية، حيث يساهم في تضييق الأوعية الدموية وزيادة لزوجة الدم مما يزيد من خطر الجلطات.

يُعتبر التدخين من العوامل التي تؤثر سلباً على الدورة الدموية، حيث يساهم في تضييق الأوعية الدموية وزيادة لزوجة الدم مما يزيد من خطر الجلطات. تناول بعض الأدوية: مثل الأدوية الهرمونية، خصوصاً حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة، قد تزيد من خطر حدوث الجلطات.

مثل الأدوية الهرمونية، خصوصاً حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة، قد تزيد من خطر حدوث الجلطات. العمر والتاريخ الصحي: مع تقدم العمر، يزداد خطر الإصابة بجلطات الدم. كما أن التاريخ الصحي للفرد، مثل الإصابة السابقة بأمراض القلب أو جلطات الدم، يمكن أن يكون عامل خطر إضافي.

طرق الوقاية من جلطات الدم

للحد من مخاطر الإصابة بجلطات الدم، يمكن اتباع بعض التوصيات مثل:

المحافظة على نمط حياة نشيط من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

شرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.

الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن المدخنين.

المراقبة المنتظمة للصحة وأخذ الأدوية بانتظام إذا كانت موصوفة من قبل الطبيب، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم تاريخ صحي يزيد من خطر الجلطات.

جلطات الدم يمكن أن تكون خطيرة، لكنها غالباً ما تكون قابلة للوقاية من خلال تبني نمط حياة صحي والعمل على إدارة المخاطر المحتملة بطريقة فعّالة.