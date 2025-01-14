كأس فرنسا: ستاد بريست يلاقي نانت

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الثلاثاء، مباريات دور الـ 32 في كأس فرنسا بكرة القدم، فتنطلق الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة مواجهات باستيا مع نيس، وجانجون مع سوشو، ولو مان مع فالينيسيان، وستاد ريمس مع موناكو، وهاغونو مع دنكارك، وديفس كابورج مع لو بوي، ويلعب مارسيليا مع ليل الساعة 23:10.

وتستكمل غداً الأربعاء مباريات هذا الدور حيث يلعب بورغوان جاليو مع ليون الساعة 20:00، وعند الساعة 20:30 يلتقي تروا مع رين، وتولوز مع ستاد لافال، وستاد بريست مع نانت، وآ س كان مع لوريان، وتاوون مع ستراسبورغ، كويفيلي مع أنجيه، وستاد برواشيت مع أنيسي، ويلتقي إسبلاي سانت مارسيل مع باريس سان جيرمان الساعة 23:00.