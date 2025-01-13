علماء يكتشفون نظاماً غذائياً يحصّن الأمعاء من التسمم الغذائي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 04:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تشير الأبحاث البريطانية إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة والخضروات والفاصوليا قد يقلل من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، الذي قد يكون قاتلاً.

وأوضح باحثون من جامعة كامبريدج أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف تساعد على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يساهم في حماية الجسم من الجراثيم والميكروبات التي تنتقل عبر الطعام الملوث. وقد توصل الباحثون إلى هذه النتائج من خلال دراسة “الميكروبيوم”، وهو النظام البيئي للكائنات الدقيقة في الجهاز الهضمي، التي شملت 12,000 شخص من 45 دولة، كما أفادت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وذكر الباحثون أن التعرض للتسمم الغذائي يعتمد على وجود نوع معين من البكتيريا الواقية في الأمعاء يسمى “فاكالايباكتيريوم” (Faecalibacterium). تساعد هذه البكتيريا المفيدة في القضاء على بعض الجراثيم الأكثر شيوعاً المرتبطة بالتسمم الغذائي، مثل بكتيريا الأمعائيات (Enterobacteriaceae) التي تشمل الشيجلا (Shigella) والإشريكية القولونية (E. coli).

وأظهرت الدراسة أن بكتيريا “فاكالايباكتيريوم” تتغذى على الألياف وتحولها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي تساهم في حماية الجهاز الهضمي من الجراثيم المسببة للتسمم.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تبرز أهمية الحفاظ على صحة ميكروبيوم الأمعاء كإجراء وقائي، خاصة في ظل زيادة معدلات مقاومة المضادات الحيوية. ويُعتبر تقليل فرص نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء أفضل طريقة للوقاية من العدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن بكتيريا Enterobacteriaceaeتتواجد عادة في الفواكه والخضروات الملوثة واللحوم غير المطهية جيداً. ورغم أن التسمم الغذائي غالباً ما يكون مرضاً خفيفاً، إلا أن بعض أنواع بكتيريا Enterobacteriaceae يمكن أن تتسبب في حالات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا.