تحديد شرط رحيل فيكتور جيوكيريس عن سبورتنج لشبونة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المهاجم السويدي، فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، توصل لاتفاق مع ناديه بشأن رحيله، خلال الفترة القادمة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ريكورد” البرتغالية، فإن الاتفاق بين لشبونة والمهاجم السويدي ينص على رحيله بمقابل مادي يتراوح بين 58.6 و62.8 مليون جنيه إسترليني، بشرط أن يستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويأتي هذا الاتفاق رغم أن اللاعب يمتلك شرطاً جزائياً في عقده يبلغ 83 مليون جنيه إسترليني.

خلال الموسم الحالي، سجل فيكتور جيوكيريس 31 هدفاً في 29 مباراة بمختلف المسابقات.