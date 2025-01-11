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بشكل رسمي .. ديفيد مويس يعود لقيادة إيفرتون

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 12:56 مساءً - أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي، اليوم السبت، عن تولي ديفيد مويس، مهمة قيادة الفريق، خلفاً للمُقال شون ديتش.

وستكون هذه التجربة الثانية ل-ديفيد مويس مع إيفرتون، حيث سبق له تدريب الفريق خلال الفترة من 2002 إلى 2013.

وقال مويس عقب إعلان التعاقد: “العودة أمر رائع. استمتعت ب-11 عاماً رائعة وسنوات ناجحة في إيفرتون، ولم أتردد عندما تم تقديم هذا العرض لي للانضمام لهذا النادي العظيم”.

ويتواجد إيفرتون في المركز 16 على جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 17 نقطة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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