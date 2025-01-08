فوائد استخدام حبة البركة على صحة الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 06:56 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

إن حبة البركة، أو ما يُعْرَف بالحبة السوداء أو الحبة الحلوة، هي واحدة من أولئك البذور أو الحبوب التي تضمّ الكثير من الفوائد الصحية والعلاجية المتنوعة. لطالما كانت هذه الحبة محلّ اهتمام العديد من الباحثين والأطباء حول العالم لما تنطوي عليه من خصائص مذهلة ومنافع عظيمة للجسم والروح على حدٍ سواء.

بَدْءًا من مُستَخْلَصات الزَيْت الأساسية الناتجة عن ضغطها والتي تستخدم في العديد من المنتجات الصحية والتجميلية، إلى الفوائد الغذائية والعلاجية المذهلة التي تنطوي عليها هذه الحبة الصغيرة العجيبة، فإن حبة البركة تُعَدُّ من الموارد الطبيعية الثمينة التي ينبغي الاهتمام بها والاستفادة منها على أكمل وجه.

مِن أهم فوائد حبة البركة للجسم:

١- لها تأثير مضاد للالتهابات بفضل احتوائها على المركبات الكيميائية النشطة مثل الثيموكينون والنيجيللون.

٢- تساعد في خفض مستويات السكر في الدم بسبب احتوائها على مركبات طبيعية تُنَظِّم مستويات الأنسولين.

٣- تُعَزِّز صحة الجهاز المناعي بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة القوية.

٤- تُحَسِّن وظائف الكبد وتساعد في إزالة السموم من الجسم.

٥- تُساهم في تحسين وظائف الجهاز التنفسي وتخفيف أعراض الربو والحساسية.

٦- لها تأثير مضاد للبكتيريا والفطريات والفيروسات بسبب احتوائها على مركبات كبريتية نشطة.

٧- تُحَسِّن صحة الجلد وتساعد في علاج الإكزيما والصدفية والتهابات الجلد الأخرى.

٨- لها تأثير مفيد على صحة القلب والأوعية الدموية بسبب احتوائها على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة.

٩- تُحَسِّن وظائف الدماغ وتُعَزِّز التركيز والذاكرة بفضل احتوائها على مواد مضادة للأكسدة.

١٠- تساعد في إنقاص الوزن والتحكم بالشهية بسبب احتوائها على ألياف غذائية وبروتينات نباتية.