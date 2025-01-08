وست هام يعلن رحيل جوليان لوبيتيجي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 06:56 مساءً - أعلن نادي وست هام، اليوم الأربعاء، عن إقالة الإسباني، جوليان لوبيتيجي، من منصبه، بسبب سوء النتائج.

وقال وست هام في بيانه: “يستطيع النادي أن يؤكد أن لوبيتيجي وجهازه الفني قد غادروا اليوم، حيث أن النصف الأول من الموسم لم يتوافق مع طموحات النادي، لذا اتخذ النادي إجراءات تتماشى مع أهدافه”.

وأضاف البيان: “يود مجلس الإدارة أن يشكر جولين وموظفيه على عملهم الجاد خلال فترة وجودهم مع الهامرز ويتمنى لهم كل النجاح في المستقبل”.

وتولى لوبيتيجي مسؤولية تدريب وست هام، الصيف الماضي، ولكنه لم يحقق سوى 6 انتصارات فقط من أصل 20 مباراة بالدوري الإنكليزي.