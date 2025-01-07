رئيس أتلتيك بلباو يكشف موقف ناديه من أزمة داني أولمو

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 01:53 مساءً - كشف جون أوريارتي، رئيس أتلتيك بلباو، موقف ناديه من أزمة تسجيل داني أولمو، لاعب برشلونة، مشيراً لوجوب احترام القواعد.

ورفض الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا تسجيل أولمو ضمن لائحة برشلونة، بعد عدم تمكن النادي الكتالوني من الالتزام بالقواعد المالية في الوقت المحدد.

وقال أوريارتي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي: “قضية تسجيل أولمو مسألة يجب على برشلونة واللجنة والاتحاد حلها، ولا علاقة لأتلتيك بها، لكن هناك قواعد يجب احترامها”.

وأضاف: “هناك قواعد في مختلف المسابقات، وهي واحدة على الجميع ويجب الالتزام بها”.

ونفى رئيس أتلتيك بلباو الأنباء التي تشير إلى أن ناديه يشكل جبهة ضغط لمنع تسجيل أولمو ورفض منح النادي الكتالوني استثناء لتسجيل اللاعب.

وأتم: “نحن لسنا جزءاً من أي جبهة مشتركة مع أي ناد آخر”.

ويواجه أتلتيك بلباو نظيره برشلونة، غداً الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة السعودية.