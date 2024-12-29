إسرائيل تُعلن إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن رئيس الفريق الطبي لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة الثالثة وذلك بعد أنباء عن خضوعه اليوم الأحد لعملية جراحية جراء تضخم غدة البروستات.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر نتنياهو مقطع فيديو قبل توجهه إلى إجراء العملية الجراحية، حيث ظهر وهو يسير قبل الخضوع لعملية جراحية في المسالك البولية بمستشفى “هداسا” باستخدام تقنية HoLEP، التي تعتمد على استئصال البروستات بالليزر من دون شق البطن.