بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحثين عن فكرة لوجبة فطور سريعة وصحية؟ لا تبحثي أكثر! فقد قدم لنا الذكاء الاصطناعي من Meta AI وصفة مبتكرة وسريعة التحضير. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل هذه الوصفة اللذيذة وكيف يمكنك تحضيرها في دقائق معدودة.

وصفة ساندويتش سريع التحضير:

المكونات:

2 شريحة خبز (حسب الرغبة: أسمر، أبيض، حبوب كاملة)

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 فص ثوم مفروم

نصف كوب طماطم مقطعة

نصف كوب جبن مبشور (موزاريلا، شيدر، أو أي نوع تفضلينه)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

أوراق نعناع طازجة للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

تحضير الحشوة: سخني زيت الزيتون في مقلاة صغيرة على نار متوسطة. أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لبضع ثوان حتى يذبل. أضيفي الطماطم وقلبيها لمدة دقيقة.

تجهيز الخبز: سخني شرائح الخبز في مقلاة جافة أو محمصة حتى تتحمر قليلاً.

تجميع الساندويتش: ضعي طبقة من خليط الطماطم والثوم على إحدى شرائح الخبز. رشي الجبن المبشور ثم غطيها بالشريحة الأخرى.

التقديم: قدمي الساندويتش ساخنًا مع أوراق النعناع للتزيين.

نصائح إضافية:

اختاري الخبز المناسب: يمكنك استخدام أي نوع من الخبز تفضلينه، سواء كان أسمر أو أبيض أو حبوب كاملة. الخبز الأسمر يضيف المزيد من الألياف والفيتامينات.

تنوعي الحشوة: يمكنك إضافة مكونات أخرى إلى الحشوة مثل الأفوكادو، البيض المسلوق، أو الدجاج المشوي.

استخدمي التوابل: أضيفي بعض التوابل المفضلة لديك مثل الأوريجانو أو البازيليكا لتحسين نكهة الساندويتش.

قدميه مع سلطة جانبية: لتحقيق وجبة متكاملة، قدمي الساندويتش مع سلطة خضراء بسيطة.

لماذا هذه الوصفة مميزة؟

سريعة التحضير: يمكنك تحضير هذا الساندويتش اللذيذ في دقائق معدودة، مما يجعله مثاليًا للأيام المشغولة.

صحي ومتوازن: يحتوي هذا الساندويتش على الكربوهيدرات من الخبز، والبروتين من الجبن، والفيتامينات والمعادن من الخضروات.

مرن وقابل للتعديل: يمكنك تخصيص هذه الوصفة حسب ذوقك وتفضيلاتك.