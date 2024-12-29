جوارديولا: الفوز على ليستر سيتي سيجعلنا في حالة مزاجية أفضل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على انتصار فريقه على نظيره ليستر سيتي، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنكليزي.

وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة: “كنا بحاجة إلى ذلك (الفوز)، لم يكن الأداء مثالياً، لكن نأمل أن تمنحنا الانتصارات حالة مزاجية أفضل”.

وأضاف: “من المهم تحقيق الفوز، كان الشوط الثاني صعباً، لم يكن لدينا ما يكفي من الطاقة للاستمرار لمدة 90 دقيقة، ولكن نأمل في العام الجديد أن نتمكن من التعافي قليلاً من لحظة سيئة”.

وتابع: “من أجل النتيجة يجب أن نفعل شيئاً، إذا لم نؤد بشكل جيد فلن تأتي النتائج، الآن، في الوضع الذي نحن فيه، فإن النتائج هي أهم شيء للحصول على النقاط ومساعدة عقولنا، لدينا مباراة أخرى على أرضنا بعد ذلك وحدثت العديد من الأشياء الجيدة اليوم”.

وأكمل: “الارتياح فقط، هذه هي الكلمة التي تعبر عن شعورنا جميعاً، لقد فعلنا أشياء لا تصدق سابقاً، والآن نكافح للفوز بالمباريات لذا الآن الأمر مجرد ارتياح”.

وعن هدف إيرلينج هالاند، قال: “أحياناً يتم الحكم على إيرلينج بشكل سيئ، ولكن هذا جزء من كرة القدم، إنه متعب، لقد لعب الكثير من الدقائق وأصبح أباً لأول مرة في الأيام القليلة الماضية، الكثير من المشاعر وأيام مثيرة بالنسبة له”.

وعن الإنفاق في فترة الانتقالات الشتوية، قال: “لا أعرف، كيفن دي بروين عاد، لكننا بحاجة إلى المزيد في الوسط والخط الخلفي”.

وواصل: “لقد عانينا في غياب الظهيرين وقلوب الدفاع، في بعض المراكز نحتاج إلى الدعم، القوام في المطلق جيد، المشكلة تتمثل في غياب اللاعبين، وهذا يجعل كل شيء صعباً”.

وأوضح: “عندما نكون جميعاً معاً، نكون الفريق الذي كنا عليه، ولكن مع غياب لاعبين مهمين لأسابيع وأشهر يكون الأمر صعباً للغاية”.

وختم: “اعتقدت أن قلوب الدفاع سيكونون لائقين طوال الموسم لكننا عانينا، خط الوسط المدافع وقلوب الدفاع، نحتاج إلى المساعدة، السوق ليس سهلاً، إنه مكلف، لذا سنرى ما يمكن للنادي فعله”.