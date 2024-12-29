طريقة سهلة وفعالة لتلميع أباريق الستانليس ستيل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - كيفية الحفاظ على لمعان الأواني الفولاذية

تعدّ الأواني المصنوعة من الستانليس ستيل خيارًا ممتازًا للاستخدام في المطبخ لمتانتها وجمالها. مع ذلك، قد تفقد هذه الأباريق لمعانها مع مرور الوقت بسبب التعرض المتكرر للشحوم وبقايا الطعام. لذلك، سأشارككم طريقة بسيطة وفعالة لإعادة اللمعان لهذه الأواني دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية قوية.

الأدوات والمواد اللازمة

بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)

الخل الأبيض

إسفنجة طرية

قطعة قماش ناعمة

ماء دافئ

خطوات تلميع الأباريق

الخطوة الأولى: التنظيف الأساسي

قبل بدء عملية التلميع، تأكد من تنظيف الإبريق جيدًا باستخدام ماء دافئ وصابون أطباق لإزالة الأوساخ السطحية. اشطفه جيدًا وجففه بقطعة قماش نظيفة.

الخطوة الثانية: تحضير خليط التلميع

في وعاء صغير، اخلط ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم مع قليل من الماء حتى تحصل على عجينة سميكة. هذه العجينة ستساعد في إزالة البقع العنيدة واستعادة بريق الإبريق.

الخطوة الثالثة: التطبيق والتنظيف

ضع العجينة على الإسفنجة الطرية وابدأ بفرك الإبريق برفق في حركات دائرية. ركز على المناطق التي تحتوي على بقع أو تلاحظ أنها فقدت لمعانها أكثر من غيرها. لا تنسَ مقبض الإبريق والفوهات.

الخطوة الرابعة: استخدام الخل الأبيض

بعد الانتهاء من الفرك، استخدم قطنة مغموسة في الخل الأبيض وامسح بها الإبريق لإزالة أي بقايا من عجينة البيكربونات الصوديوم. الخل يساعد على إزالة البصمات ويضيف لمعانًا إضافيًا.

الخطوة الخامسة: الشطف والتجفيف

اشطف الإبريق تحت ماء دافئ للتأكد من إزالة جميع آثار الخل والبيكربونات. استخدم قطعة قماش ناعمة للتجفيف الفوري، مما سيمنع تكوّن البقع المائية عليه.

نصائح للحفاظ على لمعان الأواني

تجنب استخدام الأدوات الخشنة التي قد تخدش سطح الإبريق.

احرص على تنظيف الأواني بانتظام بعد كل استخدام.

جفف الأواني مباشرة بعد غسلها لتفادي البقع المائية.

استخدم الخل أو عصير الليمون لمسة نهائية لتعزيز اللمعان.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك الحفاظ على لمعان أباريق الستانليس ستيل واستمتع بمظهرها الجذاب والمتجدد في كل مرة تستخدمها.