ريال مدريد يريد ضم ألفونسو ديفيز على طريقة مبابي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر مستجدات مستقبل الكندي، ألفونسو ديفيز، مدافع بايرن ميونخ، خلال الفترة المقبلة.

ديفيز ينتهي عقده مع البافاري، الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ديفيز لم يحسم قراره بشأن مستقبله، رغم أنه رفض عروض التجديد مع بايرن ميونخ، أكثر من مرة.

وأفادت الصحيفة، أن ريال مدريد مصمم على عقد صفقة المدافع الكندي، ويطلب من ديفيز تكرار ما فعله كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد يريد من ألفونسو ديفيز المماطلة وعدم التوقيع على أي عقد جديد مع بايرن ميونخ، لينتقل بصفة مجانية للميرنجي.