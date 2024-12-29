نشكركم على متابعتكم خبر 10 أعشاب تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

للحفاظ على شرايين القلب نظيفة وصحية، وتجنب المشاكل القلبية الخطيرة التي قد تحدث في فصل الشتاء مثل السكتات القلبية والنوبات القلبية، من الضروري اتخاذ بعض الخطوات الوقائية، بما في ذلك تحسين النظام الغذائي. بينما توجد العديد من العلاجات التي يمكن أن تساهم في دعم صحة القلب، تقدم الطبيعة أيضًا مجموعة من الأعشاب المفيدة التي يمكن أن تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول، مكافحة الالتهابات، وتعزيز صحة القلب بشكل عام.

1. أوراق الريحان

الريحان ليس فقط عنصرًا مميزًا في الطهي، بل يعد أيضًا مفيدًا لصحة القلب بفضل غناه بمضادات الأكسدة. يساعد الريحان في تقليل الكوليسترول والالتهابات، ويمكن تناوله طازجًا كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الشاي لدعم صحة القلب خلال فصل الشتاء.

2.أوراق النعناع

يشتهر النعناع بنكهته المنعشة، لكنه يتمتع أيضًا بفوائد صحية للقلب. فهو يعزز عملية الهضم ويساعد في خفض ضغط الدم، مما يجعله إضافة رائعة لوجبات الشتاء. يمكن إضافة النعناع إلى الشاي أو السلطات لتعزيز صحة القلب.

3. أوراق الكاري

تعد أوراق الكاري من المكونات الأساسية في العديد من الأطباق اللذيذة، وهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الكوليسترول الضار وتحسين وظائف القلب. يمكن استخدامها في الأطعمة لإضفاء نكهة مميزة مع فوائد صحية.

4. أوراق النيم

تساعد أوراق النيم في إزالة السموم من الجسم وخفض مستويات الكوليسترول. ورغم طعمها القوي، يمكن تناول النيم على شكل عصير أو مسحوق لتعزيز صحة القلب خلال فصل الشتاء.

5. أوراق الغار

تتميز أوراق الغار بخصائص مضادة للالتهابات، مما يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن إضافة أوراق الغار إلى الحساء للحصول على طعام لذيذ يدعم صحة القلب.

6. أوراق المورينجا

تعتبر أوراق المورينجا مفيدة في خفض مستويات الكوليسترول وتتمتع بخصائص مضادة للالتهابات. ينصح بمزج مسحوق المورينجا في العصائر أو الحساء لتعزيز صحة القلب.

7. أوراق الهندباء

غالبًا ما يُعتبر أوراق الهندباء عشبًا غير مرغوب فيه، لكنها في الواقع غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب. تساعد على إزالة السموم وتحسين الدورة الدموية. يمكن الاستمتاع بشاي الهندباء الدافئ كخيار صحي خلال الأشهر الباردة.

8. أوراق السبانخ

السبانخ ليست فقط متعددة الاستخدامات في الطهي، بل هي أيضًا غنية بالحديد ومضادات الأكسدة التي تساعد في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب. يمكن إضافتها إلى السلطات أو العصائر لتعزيز النظام الغذائي هذا الشتاء.

9. أوراق البقدونس

يُعتبر البقدونس إضافة رائعة للوجبات، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحارب الالتهابات. يمكن رشه على الأطباق المختلفة لزيادة النكهة وتعزيز صحة القلب.

10. أوراق الكزبرة

الكزبرة ليست فقط نكهة إضافية في المطبخ، بل تتمتع أيضًا بفوائد صحية للقلب. فهي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتساهم في تحسين عملية الهضم، مما يجعلها إضافة مفيدة وصحية لأطباقك.

بإدراج هذه الأعشاب في نظامك الغذائي، يمكنك دعم صحة قلبك، خاصة في فصل الشتاء، الذي يزداد فيه خطر الأمراض القلبية.