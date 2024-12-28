ليفربول يستهدف صفقة دفاعية خلال الميركاتو الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ليفربول يستهدف تعزيز مركز الظهير الأيسر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “فوتبول إنسايدر” البريطانية، فإن ليفربول يراقب الأمريكي أنتوني روبنسون، ظهير فولهام، تمهيداً لضمه في يناير/كانون الثاني القادم.

وأضافت الشبكة، أن ليفربول ليس وحيداً في سباق التعاقد مع الظهير الأمريكي، حيث يحظى كذلك باهتمام مانشستر سيتي وجاره اليونايتد.

ومن المتوقع أن يوافق فولهام على رحيل لاعبه مقابل 40 أو 50 مليون جنيه إسترليني.

خلال الموسم الحالي، شارك روبنسون في 18 مباراة مع فولهام، قدم خلالها 6 تمريرات حاسمة.