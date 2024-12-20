البسكويت بالشوكولاتة.. وصفة شهية سيحبها أطفالك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:14 مساءً - طريقة سهلة لإعداد بسكويت الشوكولاتة اللذيذ

أنت كأم تبحثين دائماً عن الطرق المثالية لإرضاء أذواق أطفالك الصغار، والبسكويت بالشوكولاتة يعتبر واحداً من أفضل الأفكار التي يمكنك تنفيذها بسهولة وتقديمها لهم كوجبة خفيفة ولذيذة. في هذا المقال، سنقدم لك وصفة سهلة وسريعة لتحضير بسكويت الشوكولاتة سيجعلك نجمة في نظر أطفالك.

المكونات

كوب وربع من الطحين

نصف كوب من الكاكاو البودرة

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

نصف كوب من الزبدة الطرية

ثلاثة أرباع كوب من السكر

بيضة كبيرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كوب من رقائق الشوكولاتة

خطوات التحضير

ابدئي بخلط الطحين والكاكاو والبيكنج باودر والملح في وعاء كبير، ثم اتركيه جانباً.

في وعاء آخر، قومي بخفق الزبدة والسكر حتى تصبح خفيفة وكريمة القوام.

أضيفي البيضة والفانيليا إلى خليط الزبدة والسكر، واستمري بالخفق حتى تتمازج المكونات جيداً.

بشكل تدريجي، أضيفي المكونات الجافة إلى المزيج الرطب وقلبي حتى يتشكل لديك عجين متماسك.

أضيفي رقائق الشوكولاتة وقلبيها حتى تتوزع بشكل متساوٍ في العجين.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية (356 درجة فهرنهايت).

باستخدام ملعقة، وزعي العجين إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية فرن مغطاة بورق الزبدة، تاركة مسافة كافية بين كل قطعة وأخرى.

اخبزي البسكويت لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة حتى يتماسك، ثم أخرجيه من الفرن ودعيه يبرد قليلاً قبل تقديمه.

أفكار لتقديم البسكويت

قدميه مع كوب من الحليب الطازج، حيث يعشق الأطفال تناول الحليب مع البسكويت.

ضعي بعض البسكويت في علبة لطيفة كهدية لأصدقائهم أو كوجبة مدرسية.

يمكنك تزيين البسكويت ببعض الشوكولاتة الذائبة أو الزينة الملونة لجعله أكثر جذباً للأطفال.

بهذه الخطوات السهلة والمكونات المتوفرة في أغلب المنازل، يمكنك تحضير بسكويت الشوكولاتة اللذيذ الذي سيحبه أطفالك بكل تأكيد. جربي هذه الوصفة اليوم واستمتعي بمتعة تحضير وتقديم طعام شهي لعائلتك!