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كأس هولندا: الكمار يواجه غرونينغن

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:02 صباحاً - تُستأنف اليوم، الأربعاء، مباريات الدور التمهيدي الثاني في كأس هولندا بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:

كاتفيجك × فينتي أنشخيده- الساعة20:45
هيراكليس الميلو × إن إي سي نيميغن- الساعة 22:00
سبارتا روتردام × جو أهيد إيجلز- الساعة 22:00
إي ف سي أمستردام × أوتريخت- الساعة 22:00
أي إس دبليو إتش × هيرينفين- الساعة 22:00
إي زد آلكمار × غرونينغين- الساعة 23:00

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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