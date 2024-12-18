كأس هولندا: الكمار يواجه غرونينغن

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:02 صباحاً - تُستأنف اليوم، الأربعاء، مباريات الدور التمهيدي الثاني في كأس هولندا بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:

كاتفيجك × فينتي أنشخيده- الساعة20:45

هيراكليس الميلو × إن إي سي نيميغن- الساعة 22:00

سبارتا روتردام × جو أهيد إيجلز- الساعة 22:00

إي ف سي أمستردام × أوتريخت- الساعة 22:00

أي إس دبليو إتش × هيرينفين- الساعة 22:00

إي زد آلكمار × غرونينغين- الساعة 23:00