كأس رابطة المحترفين الإنكليزية:ساوثهامبتون يتحدى ليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:02 صباحاً - تجري اليوم، وغداً، مباريات ربع النهائي في كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بكرة القدم، فيلتقي آرسنال مع كريستال بالاس الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، ونيوكاسل مع برينتفورد الساعة 22:45، وساوثهامبتون مع ليفربول الساعة 23:00.

وتستكمل مباريات هذا الدور غداً، الخميس، بلقاء توتنهام هوتسبير مع مانشستر يونايتد الساعة 23:00.