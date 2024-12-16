نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال إفريقيا… موقف المجموعة الثالثة بعد الجولة (3) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أُنجزت الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المجموعة…
الأهلي- مصر × استاد أبيدجان- ساحل العاج 4-2
شباب رياضي بلوزداد- الجزائر × أورلاندو بيراتس- جنوب إفريقيا 1-2
أورلاندو بيراتس- جنوب إفريقيا × الأهلي- مصر 0-0
استاد أبيدجان- ساحل العاج × شباب رياضي بلوزداد- الجزائر 0-1
استاد أبيدجان- ساحل العاج × أورلاندو بيراتس- جنوب إفريقيا 1-1
الأهلي- مصر × شباب رياضي بلوزداد- الجزائر مؤجلة إلى 22 الشهر الجاري
ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة (3)
1- أورلاندو بيراتس: 5 نقاط (3-2)
2- الأهلي: 4 نقاط (4-2)
3- شباب رياضي بلوزداد: 3 نقاط (2-2)
4- استاد أبيدجان: نقطة واحدة (3-6)