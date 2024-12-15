طريقة تحضير فتة الدجاج

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - مكونات الفتة بالدجاج

تُعتبر فتة الدجاج واحدة من الأطباق الشرقية الشهية والمتكاملة التي تجمع بين النكهات المميزة والقيمة الغذائية. لتحضير هذا الطبق المذهل، سنحتاج إلى المكونات التالية:

دجاجة كاملة مقطعة إلى قطع

كوب من الأرز المصري المغسول

4 أرغفة من الخبز البلدي أو الشامي المحمص

4 أكواب مرق الدجاج

2 فص ثوم مهروس

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف كوب لبن زبادي

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزيت النباتي

بقدونس مفروم للتزيين

خطوات التحضير

لتحضير فتة الدجاج الشهية، اتبع الخطوات التالية للحصول على طبق لا يُقاوم.

تحضير الدجاج

1. في قدر كبير على نار متوسطة، قم بتسخين ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن. أضف قطع الدجاج وقلّبها حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.

2. أضف الماء حتى يُغطي الدجاج تمامًا. ثم أضف ملح، فلفل، وورق غار حسب الرغبة. اتركه ليغلي لمدة 30-40 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

3. بعد النضج، أخرج قطع الدجاج وضعها جانبًا، احتفظ بمرق الدجاج.

تحضير الأرز

1. في قدر آخر، سخن ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت، ثم أضف الأرز وقلّب لمدة دقيقتين.

2. أضف كوبين من مرق الدجاج إلى الأرز واتركه ليغلي على نار هادئة حتى يُطهى تمامًا.

تحضير الخبز

1. قم بتقطيع الخبز إلى مربعات صغيرة وحمصها في الفرن حتى تُصبح ذهبية ومقرمشة.

تحضير التتبيلة

1. اخلط الثوم المهروس مع اللبن الزبادي، عصير الليمون، الكمون، وملح وفلفل حسب الرغبة.

تجميع الطبق

1. في صحن تقديم، ضع طبقة من الخبز المحمص.

2. قم بتوزيع الأرز المطبوخ فوق الخبز.

3. رتّب قطع الدجاج على وجه الأرز.

4. اسكب مزيج التتبيلة فوق الدجاج، وتأكد من توزيعه بالتساوي.

5. زيّن الطبق بالبقدونس المفروم لتضفي عليه لمسة من النضارة والطعم المميز.

في النهاية، يُعتبر هذا الطبق من الأطباق الغنية التي تعتمد على مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، يمكن تقديمه كوجبة غداء دسمة أو على سفرة المناسبات. بمذاقها الرائع ونكهتها المغرية، ستبهر ضيوفك وعائلتك بهذه الوصفة التقليدية الرائعة.