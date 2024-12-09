الدوري الإنكليزي (15): وست هام يواجه وولفرهامبتون

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يختتم فريقا وست هام يونايتد وولفرهامبتون، اليوم الإثنين، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.

يدخل فريق وست هاميونايتد هذه المباراة وهو في المركز الرابع عشر بـ 15 نقطة، ويتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز التاسع عشر بـ 9 نقاط.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 35 نقطة، يليه تشيلسي بـ 31 نقطة، آرسنال بـ 29 نقطة، مانشستر سيتي بـ 27 نقطة، ولكل من نوتينغهام فورست وأستون فيلا 25 نقطة.