الأمم المتحدة تدعو للوقف الفوري للأعمال العدائية في سوريا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، معربًا عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير للعنف في المنطقة.

وفي بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، شدد غوتيريش على التزام جميع الأطراف المعنية بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، داعيًا إياهم إلى العودة الفورية إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015.

وأشار الأمين العام إلى التقارير التي أفادت بسقوط ضحايا من المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية وانقطاع الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وأكد غوتيريش على أهمية التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين والمرافق المدنية، مع السماح للمدنيين الذين يفرون من الأعمال العدائية بالمرور بأمان.

كما شدد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف بجدية مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، لتحديد مسار شامل نحو إنهاء الصراع، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015.