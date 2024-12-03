تامر حسني يدافع عن شيرين بعد زلة لسانها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

نشر الفنان تامر حسني عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابه على “إنستغرام” منشورًا، دافع فيه عن الفنانة شيرين عبد الوهاب والدكتور طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، مطالبًا الجمهور بالتفهم والتماس العذر لهما فيما حدث.

جاء دفاع تامر عن شيرين بعد الانتقادات التي طاولتها بسبب زلة لسان خلال حفلها في الكويت، عندما دعت جمهورها لقراءة الفاتحة على روح الملحن الراحل محمد رحيم، لكنها استبدلت عبارة “صدقة جارية” بـ “سيئة جارية”. وقال تامر في منشوره: “أنا واثق أن ما حدث كان زلة لسان من شيرين، فهي من أكثر الأشخاص الذين يحبون محمد رحيم رحمه الله، وهي تعرف جيدًا قيمته. شيرين فنانة كبيرة، وقد اعتذرت في نفس اللحظة على المسرح. نيتها كانت تكريم الراحل، وقد طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة.”

وفي السياق نفسه، دافع تامر عن الدكتور طاهر رحيم، الذي تعرض لانتقادات بسبب حديثه في وسائل الإعلام عن شقيقه الراحل. وقال: “الضغط النفسي والتوتر الكبير الذي يعاني منه الدكتور طاهر بسبب فقدانه لأخيه جعل حالته النفسية صعبة جدًا. رحيم كان كل شيء في حياته، وأعتقد أنه في مرحلة صعبة جدًا”. وأضاف تامر: “أرجو من الجميع أن يتفهموا هذه الظروف الصعبة، فالحزن الشديد يمكن أن يجعل الشخص يتصرف بشكل غير مدرك لما يحدث حوله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.”