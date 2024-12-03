إحباط تهريب 17 كيلوجرامًا من القات المخدر بمنطقة جازان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان عن إحباط عملية تهريب شحنة تحتوي على 17 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأوضحت الإدارة أن الإجراءات النظامية الأولية قد تم استكمالها، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون في مكافحة المخدرات من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالتهريب أو الترويج للمخدرات، عبر الاتصال بالأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة. كما يمكن الإبلاغ عبر الرقم المخصص لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مشيرة إلى أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بسرية تامة.