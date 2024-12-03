نيستلروي: شعرت بخيبة الأمل ولكن أتفهم قرار روبن أموريم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:04 مساءً - عبر الهولندي، رود فان نيستلروي، عن شعوره بخيبة الأمل بعد مغادرة مانشستر يونايتد، مشيراً لتفهمه قرار المدرب البرتغالي، روبن أموريم.

نيستلروي تولى تدريب اليونايتد بشكل مؤقت عقب إقالة تين هاج من منصبه، وبعد بداية مهمة روبن أموريم مع الفريق تم الاستغناء عن خدماته.

وكان ليستر سيتي قبل أيام أعلن تعيين نيستلروي مدرباً جديداً للفريق.

وعن رحيله عن مانشستر يونايتد، قال المدرب الهولندي في تصريحات لشبكة “BBC” البريطانية: “في اللحظة التي توليت فيها المهمة المؤقتة لـ مانشستر يونايتد، ما قلته هو أنني هنا لمساعدة النادي والبقاء لمساعدته، وكنت أعني ذلك، ولذلك شعرت بخيبة أمل شديدة، وكان من المؤلم أن اضطر للمغادرة”.

وتابع: “في النهاية تفهمت الأمر لأنني أفهم وجود مدرب جديد، أنا في كرة القدم لفترة كافية وتمكنت من إدارة نفسي، وعدم التفكير أكثر من ذلك في الأمر”.

وأضاف: “تحدثت مع أموريم حول هذا الأمر أيضاً، وكان الأمر عادلاً بالنسبة له بل وكانت المحادثة رائعة، من رجل لرجل ومن شخص لآخر ومن مدير إلى مدير”.

وأتم بهذا الشأن: “ساعدتني تلك المحادثة كثيراً على المضي قدماً، والدخول على الفور في محادثات مع فرص جديدة والتي بالطبع رفعت معنوياتي”.