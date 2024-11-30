دليلك الشامل لأطعمة تقوي مناعتك وتساعدك على الشفاء من الإنفلونزا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 08:07 مساءً - هل تشعر بالإنفلونزا؟ لا تقلق، فالتغذية السليمة تلعب دوراً هاماً في تعزيز مناعتك ومحاربة الفيروسات. في هذا المقال، سنستعرض أهم الأطعمة التي يجب عليك تناولها عند الإصابة بالإنفلونزا، وكيف تساهم في تسريع الشفاء.

لماذا الأطعمة مهمة عند الإصابة بالإنفلونزا؟

عندما تصاب بالإنفلونزا، يحتاج جسمك إلى طاقة إضافية لمحاربة الفيروس. يزودك الطعام بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جهاز المناعة للعمل بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأطعمة الغنية ببعض الفيتامينات والمعادن على تقليل حدة الأعراض واختصار مدة المرض.

أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها أثناء الإصابة بالإنفلونزا:

فيتامين أ: يساهم في تقوية جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة العدوى.

فيتامين سي: مضاد للأكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف ويقوي جهاز المناعة.

الزنك: يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي ويقلل من مدة الإصابة بالمرض.

السيلينيوم: مضاد للأكسدة يساعد في تقليل الالتهاب ويقوي جهاز المناعة.

فيتامين د: يلعب دوراً هاماً في تقوية جهاز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

أطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي تحتاجها:

العنصر الغذائي الأطعمة الغنية به

فيتامين أ الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، اللفت، البيض، الحليب كامل الدسم

فيتامين سي البرتقال، الليمون، الجريب فروت، الفراولة، الكيوي، الفلفل الأحمر، البروكلي

الزنك اللحوم الحمراء والدواجن، المأكولات البحرية، البقوليات، المكسرات، البذور

السيلينيوم المأكولات البحرية، اللحوم الحمراء، البرازيلي، البيض

فيتامين د سمك السلمون والتونة والسردين، صفار البيض، الحليب المدعم بفيتامين د

البروبيوتيك الزبادي، الكفير، الكومبوتشا، مخلل الملفوف