الاتحاد يحقق فوزاً كبيراً على الاتفاق ويعزز صدارته

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - حقق الاتحاد فوزاً كبيراً على الاتفاق، بنتيجة 4-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

رباعية العميد حملت توقيع كلاً من نجولو كانتي (د35)، كريم بنزيما (د53)، حسام عوار (د66)، وستيفن بيرجوين (د70).

بهذه النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 33 نقطة بصدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 12 نقطة في المركز 13.

ولحساب ذات الجولة، تغلب التعاون على الرائد، بهدف نظيف، سجله عبد الفتاح آدم (د78).

بهذا الفوز، رفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، وتجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز العاشر.