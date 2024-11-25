قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول .. عودة لوكاس فاسكيز

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه المسافرة إلى إنكلترا، لمواجهة ليفربول، الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب 6 لاعبين بسبب الإصابة، وهم: تشواميني، رودريجو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.

فيما عاد لوكاس فاسكيز للتواجد ضمن القائمة، بعد تعافيه من الإصابة..

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، فران غونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، ميندي، روديجر، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، أردا جولر، سيبايوس.

خط الهجوم: مبابي، إندريك، إبراهيم دياز، غونزالو جارسيا.